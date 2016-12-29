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Національний банк монетизував ОВДП для ПриватБанку

Національний банк монетизував ОВДП для ПриватБанку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. В рамках оздоровлення ПриватБанку Національний банк України монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Міністерством фінансів для капіталізації банку після його переходу у державну власність. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.

У відомстві зазначили, що 28 грудня 2016 року, Національний банк купив ОВДП на суму 25,8 млрд грн.

Кошти, які ПриватБанк отримав від продажу ОВДП Національному банку, були здебільшого спрямовані на погашення заборгованості банку перед Національним банком за кредитами рефінансування. Таким чином, вчора після монетизації ПриватБанк вже погасив вказану заборгованість перед регулятором.

Відтак, кошти від монетизація ОВДП для ПриватБанку не будуть спрямовані на покриття відтоків за депозитами з банку і не матимуть значного впливу на валютний ринок та рівень інфляції.

“Твердження, що відтік депозитів з банку провокує посилений попит на валютному ринку, не відповідає дійсності. Притік коштів населення в інші банки вдвічі перевищив відтік депозитів фізичних осіб з ПриватБанку з 19 грудня. Більш того, період їх відтоку з банку був нетривалий — лише три дні, і після цього повернення коштів населення до фінустанови відновилося. Водночас відтік депозитів юридичних осіб з ПриватБанку був компенсований притоком на рахунки юридичних осіб  в інших банках коштів за відшкодування ПДВ”, — заявили в Нацбанку.

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