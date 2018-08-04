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Нацгвардийци задержали семерых человек по подозрению в сотрудничестве с террористами ОРДЛО

Нацгвардийци задержали семерых человек по подозрению в сотрудничестве с террористами ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 11072 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали семерых человек по подозрению в сотрудничестве с террористами самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Об этом в Facebook сообщает Операция объединенных сил, передает УНН.

"Подозреваемые были задержаны на стационарных и подвижных блокпостах вблизи населенных пунктов Владимировки, Благодатного и Мариуполя Донецкой области. Гвардейцы передали задержанных сотрудникам местных отделов Национальной полиции Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле прокуратура сообщила о подозрении жителю Черкасской области за участие в террористической организации "Луганская народная республика". Злоумышленник, находясь на территории Луганской области, которая  временно подконтрольная представителям террористической организации "Луганская народная республика", в течение марта-апреля 2017 года проходил военную службу в рядах одного из батальонов "народной милиции ЛНР".

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