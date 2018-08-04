Нацгвардійці затримали сімох осіб за підозрою у співпраці з терористами ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Військовослужбовці Національної гвардії України затримали сімох осіб за підозрою у співпраці з терористами самопроголошених Донецької та Луганської “народних республік”. Про це у Facebook повідомляє Операція об’єднаних сил, передає УНН.
“Підозрюваних осіб було затримано на стаціонарних та рухомих блокпостах поблизу населених пунктів Володимирівки, Благодатного та Маріуполя Донецької області. Гвардійці передали затриманих співробітникам місцевих відділів Національної поліції України за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в липні прокуратура повідомила про підозру мешканцю Черкаської області за участь у терористичній організації “Луганська народна республіка". Зловмисник, перебуваючи на території Луганської області, яка тимчасово підконтрольна представникам терористичної організації “Луганська народна республіка”, упродовж березня-квітня 2017 року проходив військову службу в рядах одного з батальйонів “народної міліції ЛНР”.