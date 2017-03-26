Нацгвардия одной из первых начала противостояние российской агрессии - В.Гройсман

ukru
США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 17442 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 65790 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111600 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126949 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135693 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128047 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119715 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106753 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107692 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103965 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 104187 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 101146 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 104162 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 109420 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 106774 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 136663 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 171676 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 179791 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 175607 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 174428 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 122076 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 131264 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 137210 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 136794 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 140956 просмотра
Актуальное
Нацгвардия одной из первых начала противостояние российской агрессии - В.Гройсман

Нацгвардия одной из первых начала противостояние российской агрессии - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 7987 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил сотрудников Национальной гвардии Украины с праздником, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

“Поздравляю Вас с Днем Национальной гвардии Украины! Национальная гвардия — наша особая гордость и восхищение, которое вызывает уважение у всего украинского общества. Нацгвардейцы были одними из первых, кто отправился на Донбасс весной 2014 противостоять российско-террористической агрессии. Тысячи добровольцев тогда влились в ряды Нацгвардии и с испепеленного Майдана двинулись защищать нашу страну и свободу”, — подчеркнул он.

По словам премьера, батальоны Нацгвардии вписали немало героических страниц в историю современного украинского войска.

“Мы всегда будем благодарить бойцам Нацгвардии за силу духа и героизм, проявленный в отстаивании территориальной целостности и независимости нашей страны”, — подчеркнул глава правительства.

“Сегодня Нацгвардия защищает наше государство и граждан от любых незаконных вооруженных формирований, преступных и террористических организаций. И бойцы успешно справляются с возложенными на них задачами. Приятно видеть, как Национальная гвардия стремительно развивается: это современный военный подразделение, способен эффективно реагировать на вызовы безопасности, которые ставит перед нами настоящее. Военнослужащие Нацгвардии доказали, что являются высококлассными профессионалами и настоящими патриотами Украины. И высокий уровень доверия Украинский к Национальной гвардии лишь подтверждает это мнение”, - отметил В.Гройсман.

Премьер выразил благодарность личному составу за добросовестное и самоотверженное выполнение конституционного долга, значительный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства и защиту ее национальных интересов.

Также В.Гройсман пожелал всем военнослужащим и их семьям крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над украинскими домами.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил военных Национальной гвардии Украины с их праздником и поблагодарил за верность присяге.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы