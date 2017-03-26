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Нацгвардія однією з перших почала протистояння російській агресії — В.Гройсман

Київ • УНН

 • 7988 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав співробітників Національної гвардії України зі святом, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.

“Вітаю Вас з Днем Національної гвардії України! Національна гвардія — наша особлива гордість і захоплення, яка викликає повагу у всього українського суспільства. Нацгвардійці були одними з перших, хто відбув на Донбас весною 2014 року протистояти російсько-терористичній агресії. Тисячі добровольців тоді влилися у лави Нацгвардії і з спопелілого Майдану рушили боронити нашу країну і свободу”, — наголосив він.

За словами Прем’єра, батальйони Нацгвардії вписали чимало героїчних сторінок в історію сучасного українського війська.

“Ми завжди будемо дякувати бійцям Нацгвардії за незламність духу і героїзм, проявлений у відстоюванні територіальної цілісності та незалежності нашої країни”, — підкреслив голова уряду.

“Сьогодні Нацгвардія захищає нашу державу та громадян від будь-яких незаконних збройних формувань, злочинних і терористичних організацій. І бійці успішно справляються з покладеними на них завданнями. Приємно бачити, як Національна гвардія стрімко розвивається: це сучасний військовий підрозділ, що здатен ефективно реагувати на безпекові виклики, які ставить перед нами сьогодення. Військовослужбовці Нацгвардії довели, що є висококласними професіоналами та справжніми патріотами України. І високий рівень довіри українців до Національної гвардії лише підтверджує цю думку”, — зазначив В.Гройсман.

Прем’єр висловив вдячність особовому складу за сумлінне та самовіддане виконання конституційного обов’язку, значний внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави і захист її національних інтересів.

Також В.Гройсман побажав всім військовослужбовцям і їх родинам міцного здоров’я, благополуччя, мирного неба над українськими домівками.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко привітав військових Національної гвардії України із їхнім святом та подякував за вірність присязі.

Українські Національні Новини

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