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Нацбанк сохранил прогноз потребительской инфляции на уровне 12% на конец 2016 года

Нацбанк сохранил прогноз потребительской инфляции на уровне 12% на конец 2016 года

Киев • УНН

 • 7408 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Национальный банк Украины сохраняет прогноз потребительской инфляции на уровне 12% на конец 2016 года, 8% на конец 2017 года и 6% на конец 2018 года. Такие прогнозы инфляции соответствуют целям монетарной политики Национального банка. Об этом говорится в "инфляционную отчете" (октябрь 2016 года), передает УНН.

Как отметили в НБУ, хотя в сентябре инфляция уже шестой месяц подряд находилась на однознаковом уровне, к концу текущего года она ускорится до уровня 12%. Это произойдет в основном за счет повышения административно-регулируемых цен и тарифов.

"В 2017-2018 гг. дальнейшее замедление потребительской инфляции будут определять следующие факторы: во-первых, низкая административно-регулируемая инфляция благодаря менее существенному повышению тарифов на коммунальные услуги, во-вторых, относительно низкой будет оставаться базовая инфляция, которая отображает фундаментальные тенденции. В частности, будет замедляться импортируемая инфляция в условиях низкой волатильности обменного курса, а также будут улучшаться инфляционные ожидания, в-третьих, высокий урожай будет сдерживать рост цен на сырые продукты питания. Однако, действие факторов предложения (переориентация товарных потоков из других стран через торговые запреты РФ, а также трудности с экспортом отдельных украинских продовольственных товаров в страны Ближнего Востока), которые имели существенное влияние на цены в 2016 году, уже исчерпывается. Это вместе с ростом цен на мировых рынках продовольствия приведет к определенному ускорению инфляции сырых продуктов", - говорится в сообщении.

В Нацбанке также отметили, что инфляция как в этом году, так и в течение следующих может отклоняться от целевой траектории в случае реализации шоков предложения. Так, отмена государственного регулирования стоимости социальных продуктов может вызвать выше, чем прогнозируется, рост административно регулируемых цен. В свою очередь, фактическая инфляция может быть ниже прогнозных показателей из-за положительных шоков, которыми могут стать лучшие внешние условия (рост цен на сырьевые товары и увеличение спроса на украинскую продукцию) и ускорения реформ.

В то же время весомой является неопределенность, связанная с намерениями правительства по повышению минимальной заработной платы.

Украинские Национальные Новости

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