Нацбанк сохранил прогноз потребительской инфляции на уровне 12% на конец 2016 года

Как отметили в НБУ, хотя в сентябре инфляция уже шестой месяц подряд находилась на однознаковом уровне, к концу текущего года она ускорится до уровня 12%. Это произойдет в основном за счет повышения административно-регулируемых цен и тарифов.

"В 2017-2018 гг. дальнейшее замедление потребительской инфляции будут определять следующие факторы: во-первых, низкая административно-регулируемая инфляция благодаря менее существенному повышению тарифов на коммунальные услуги, во-вторых, относительно низкой будет оставаться базовая инфляция, которая отображает фундаментальные тенденции. В частности, будет замедляться импортируемая инфляция в условиях низкой волатильности обменного курса, а также будут улучшаться инфляционные ожидания, в-третьих, высокий урожай будет сдерживать рост цен на сырые продукты питания. Однако, действие факторов предложения (переориентация товарных потоков из других стран через торговые запреты РФ, а также трудности с экспортом отдельных украинских продовольственных товаров в страны Ближнего Востока), которые имели существенное влияние на цены в 2016 году, уже исчерпывается. Это вместе с ростом цен на мировых рынках продовольствия приведет к определенному ускорению инфляции сырых продуктов", - говорится в сообщении.

В Нацбанке также отметили, что инфляция как в этом году, так и в течение следующих может отклоняться от целевой траектории в случае реализации шоков предложения. Так, отмена государственного регулирования стоимости социальных продуктов может вызвать выше, чем прогнозируется, рост административно регулируемых цен. В свою очередь, фактическая инфляция может быть ниже прогнозных показателей из-за положительных шоков, которыми могут стать лучшие внешние условия (рост цен на сырьевые товары и увеличение спроса на украинскую продукцию) и ускорения реформ.

В то же время весомой является неопределенность, связанная с намерениями правительства по повышению минимальной заработной платы.