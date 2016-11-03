Нацбанк зберіг прогноз споживчої інфляції на рівні 12% на кінець 2016 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Національний банк України зберігає прогноз споживчої інфляції на рівні 12% на кінець 2016 року, 8% на кінець 2017 року та 6% на кінець 2018 року. Такі прогнози інфляції відповідають цілям монетарної політики Національного банку. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" (жовтень 2016 року), передає УНН.
Як відзначили у НБУ, хоча у вересні інфляція вже шостий місяць поспіль перебувала на однознаковому рівні, до кінця поточного року вона прискориться до рівня 12%. Це відбудеться переважно внаслідок підвищення адміністративно-регульованих цін і тарифів.
"У 2017-2018 рр. подальше уповільнення споживчої інфляції визначатимуть наступні чинники: по-перше, нижча адміністративно-регульована інфляція завдяки менш суттєвому підвищенню тарифів на комунальні послуги; по-друге, відносно низькою залишатиметься базова інфляція, яка відображає фундаментальні тенденції. Зокрема, буде уповільнюватися імпортована інфляція в умовах низької волатильності обмінного курсу, а також поліпшуватимуться інфляційні очікування; по-третє, високий врожай стримуватиме зростання цін на сирі продукти харчування. Однак, дія факторів пропозиції (переорієнтація товарних потоків з інших країн через торговельні заборони РФ, а також труднощі з експортом окремих українських продовольчих товарів до країн Близького Сходу), які мали суттєвий вплив на ціни у 2016 році, вже вичерпується. Це разом зі зростанням цін на світових ринках продовольства зумовить певне прискорення інфляції сирих продуктів", - йдеться у повідомленні.
У Нацбанку також відзначили, що інфляція як цього року, так і протягом наступних може відхилятися від цільової траєкторії у випадку реалізації шоків пропозиції. Так, скасування державного регулювання вартості соціальних продуктів може зумовити вище, ніж прогнозується, зростання адміністративно-регульованих цін. У свою чергу, фактична інфляція може бути нижчою за прогнозні показники через позитивні шоки, якими можуть стати кращі зовнішні умови (зростання цін на сировинні товари та збільшення попиту на українську продукцію) та прискорення реформ.
Водночас вагомою є невизначеність, пов’язана з намірами уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати.