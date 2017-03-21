Нацбанк продаст на аукционе золотые памятные монеты
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Национальный банк Украины объявил о проведении электронного биржевого аукциона по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины", передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Электронный аукцион №Е-5 будет проведен 28 марта 2017 года в 11:00 универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ (Украинская межбанковская валютная биржа - ред.)". Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа", - говорится в сообщении НБУ.
Как сообщал УНН, драгоценности из госхранилища в Украине будут продавать на аукционе.