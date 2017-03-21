Нацбанк продаст на аукционе золотые памятные монеты

"Электронный аукцион №Е-5 будет проведен 28 марта 2017 года в 11:00 универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ (Украинская межбанковская валютная биржа - ред.)". Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа", - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщал УНН, драгоценности из госхранилища в Украине будут продавать на аукционе.