Нацбанк продасть на аукціоні золоті пам’ятні монети
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Національний банк України оголосив про проведення електронного біржового аукціону з продажу золотих пам’ятних монет "25 років незалежності України", передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
“Електронний аукціон №Е-5 буде проведено 28 березня 2017 р. об 11-00 універсальною товарною біржою “Контрактовий дім УМВБ (Українська міжбанківська валютна біржа – ред.)”. Аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу”, - йдеться в повідомленні НБУ.
Як повідомляв УНН, дорогоцінності з держсховища в Україні продаватимуть на аукціоні.