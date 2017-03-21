Нацбанк продасть на аукціоні золоті пам’ятні монети

“Електронний аукціон №Е-5 буде проведено 28 березня 2017 р. об 11-00 універсальною товарною біржою “Контрактовий дім УМВБ (Українська міжбанківська валютна біржа – ред.)”. Аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу”, - йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляв УНН, дорогоцінності з держсховища в Україні продаватимуть на аукціоні.