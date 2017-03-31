НАТО решили активизировать помощь в Ираке - Й.Столтенберг

"Сегодня я объявил, что решено активизировать усилия в Ираке. В частности, включая проведение курсов по военной медицине, а также поддержке танков и обслуживании БТРов", - заявил Й.Столтенберг.

Как сообщал УНН, в октябре прошлого года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет частью боевых операций в Ираке, иракские силы в состоянии бороться с "исламским государством" самостоятельно.