НАТО решили активизировать помощь в Ираке - Й.Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Страны НАТО решили сегодня активизировать свои усилия в Ираке. Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает УНН.
"Сегодня я объявил, что решено активизировать усилия в Ираке. В частности, включая проведение курсов по военной медицине, а также поддержке танков и обслуживании БТРов", - заявил Й.Столтенберг.
Как сообщал УНН, в октябре прошлого года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет частью боевых операций в Ираке, иракские силы в состоянии бороться с "исламским государством" самостоятельно.