НАТО решили активизировать помощь в Ираке - Й.Столтенберг

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52942 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105324 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162198 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119223 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118204 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113474 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104900 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107241 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155260 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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НАТО решили активизировать помощь в Ираке - Й.Столтенберг

НАТО решили активизировать помощь в Ираке - Й.Столтенберг

Киев  •  УНН

 • 10981 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Страны НАТО решили сегодня активизировать свои усилия в Ираке. Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает УНН.

"Сегодня я объявил, что решено активизировать усилия в Ираке. В частности, включая проведение курсов по военной медицине, а также поддержке танков и обслуживании БТРов", - заявил Й.Столтенберг.

Как сообщал УНН, в октябре прошлого года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет частью боевых операций в Ираке, иракские силы в состоянии бороться с "исламским государством" самостоятельно.

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