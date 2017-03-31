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НАТО вирішили активізувати допомогу у Іраку - Й.Столтенберг

Київ • УНН

 • 10983 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Країни НАТО вирішили сьогодні активізувати свої зусилля в Іраку. Про це заявив Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг, передає УНН.

"Сьогодні я оголосив, що вирішено активізувати зусилля в Іраку. Зокрема, включаючи проведення курсів з військової медицини, а також підтримкою танків та обслуговування БТРів",- заявив Й.Столтенберг.

Як повідомляв УНН, у жовтні минулого року Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що НАТО не буде частиною бойових операцій в Іраку, іракські сили у змозі боротися з "Ісламською державою" самостійно.

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