НАТО проводит масштабные учения у побережья США, несмотря на напряженность в отношениях с администрацией Трампа

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НАТО участвует в масштабных военно-морских учениях у восточного побережья США, несмотря на политическую напряженность между администрацией президента Дональда Трампа и союзниками по Альянсу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Агентство получило эксклюзивный доступ к учениям FLEETEX 250, которые являются частью серии маневров США, посвященных защите территории страны и приуроченных к 250-летию Соединенных Штатов.

Во время учений военные отрабатывают, в частности, операции по абордажу судов. Reuters отмечает, что в районе проведения маневров одновременно находится большое количество военных кораблей разных стран.

Несмотря на политические разногласия, военное сотрудничество продолжается

Reuters напоминает, что администрация Дональда Трампа неоднократно ставила под сомнение роль НАТО и призывала европейских союзников увеличить расходы на оборону. На прошлой неделе Трамп также раскритиковал Великобританию, Испанию, Германию и Францию за недостаточную поддержку американской военной кампании против Ирана.

Мы разочарованы большинством из них – заявил президент США во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

В то же время, несмотря на политические разногласия, в учениях принимают участие военнослужащие Испании, Франции и других стран Альянса. По словам экспертов, это свидетельствует о сохранении тесного взаимодействия между военными даже на фоне сложных политических отношений.

Рютте пытался снизить напряженность между НАТО и Трампом из-за войны с Ираном – Reuters

Такие учения планируются за месяцы или даже годы вперед. Это то, что делают военные для поддержания боеготовности. Если не будет никакого вмешательства, которое приказало бы им остановиться, они продолжат это делать – сказал эксперт Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Reuters также сообщает, что журналисты провели день с Первой постоянной военно-морской группой НАТО, в которую входят корабли Норвегии, Германии, Бельгии, Дании, Нидерландов и Турции под командованием британского коммодора Мерилы Ингем.

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