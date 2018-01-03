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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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National Geographic назвало лучшие места для путешествий в 2018 году

Киев • УНН

 • 11176 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Издание National Geographic назвало 21 необычное место в разных уголках мира, которые в 2018 году стоит посетить тем, кто ищет новые впечатления, передает УНН.

National Geographic назвало лучшие места для путешествий в 2018 году

На первом месте в топе оказалось город Харэр на востоке Эфиопии. Свой выбор издание объяснило небольшим количеством туристов в городе, наличием 82 мечетей, лучшего пива в Эфиопии, сильнейшего хата (распространенное наркотическое растение), а также кофе высочайшего качества.

Следующая в списке - Жужуй, провинция в северо-западной части Аргентины, на границе с Чили и Боливией. National Geographic советует посетить это место, в частности, чтобы украсить свою страницу в Instagram снимками с горы Cerro de los Siete Colores (Холм из семи цветов - ред.).

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На третьем месте - столица Грузии Тбилиси. Причина посетить - серные ванны, пухлые хинкали, а также легендарное гостеприимство местных жителей.

NatGeo также советует небезразличным к туризму в 2018 году посетить Сидней (Австралия), Оахаку (Мексика), Вену (Австрия), северное побережье Оаху (Гавайи), Мальмё (Швеция), Иорданский путь, Дублин (Ирландия), Мадагаскар, Сантьяго (Чили), Пномпень (Камбоджа), Кливленд, штат Огайо (США), Тетуан (Марокко), Национальный парк Сораксан (Южная Корея), Албанию, Сан-Антонио, штат Техас (США), Лабрадор (Канада), Фрисландию (Нидерланды) и Национальный парк Руаху (Танзания).

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