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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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National Geographic назвало найкращі місця для подорожей в 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Видання National Geographic назвало 21 незвичайне місце в різних куточках світу, які в 2018 році варто відвідати туристам, котрі шукають нових вражень, передає УНН.

National Geographic назвало найкращі місця для подорожей в 2018 році

На першому місці у топі опинилось місто Харер на сході Ефіопії. Свій вибір видання пояснило наявністю в місті невеликої кількості туристів, 82 мечетей, найкращого пива в Ефіопії, найсильнішого хата (розповсюджена наркотична рослина) а також кави найвищої якості.

Наступна в списку - Жужуй, провінція в північно-західній частині Аргентини, на кордоні з Чилі та Болівією. National Geographic радить відвідати це місце, зокрема, щоб прикрасити свою сторінку в Instagram знімками з гори Cerro de los Siete Colores (Холм з семи кольорів - ред.).

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На третьому місці – столиця Грузії Тбілісі. Причина відвідати - сірчані ванни, пухкі хінкалі, а також легендарна гостинність місцевих жителів.

NatGeo також радить небайдужим до туризму в 2018 році відвідати Сідней (Австралія), Оахаку (Мексика), Відень (Австрія), північне узбережжя Оаху (Гаваї), Мальмьо (Швеція), Йорданський шлях, Дублін (Ірландія), Мадагаскар, Сантьяго (Чилі), Пномпень (Камбоджа), Клівленд, штат Огайо (США), Тетуан (Марокко), Національний парк Сораксан (Південна Корея), Албанію, Сан-Антоніо, штат Техас (США), Лабрадор (Канада), Фрісландію (Нідерланди) та Національний парк Руаху (Танзанія).

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