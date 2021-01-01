"Напраздновали": с Софийской площади коммунальщики вывезли около 83 кубометров мусора

"Праздничные локации - без мусора: дорожники в течение всей ночи усиленно убирали город. В новогоднюю ночь дорожные службы не спали. С начала празднеств и до рассвета длилась усиленная работа по уборке города. Постоянно очищали от грязи Софийскую площадь, Контрактовую площадь, пешеходно-велосипедный Владимирский мост, территорию возле Арки дружбы народов. Только с Софийской площади вывезли около 83 м3 мусора", - говорится в сообщении.

Указано, что кроме бригад по ручной уборке было задействовано спецтехнику.

Напомним, на Новый год в пожарах погибли 9 украинцев.