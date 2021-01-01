"Насвяткували": з Софійської площі комунальники вивезли близько 83 кубометрів сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У новорічну ніч дорожні служби вивезли з Софійської площі близько 83 кубометрів сміття. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку в Facebook "Київавтодору".
"Святкові локації – без сміття: дорожники впродовж усієї ночі посилено прибирали місто. У новорічну ніч дорожні служби не спали. Від початку святкувань і до світанку тривала посилена робота із прибирання міста. Постійно очищали від бруду Софійську площу, Контрактову площу, пішохідно-велосипедний Володимирський міст, територію біля Арки дружби народів. Лише з Софійської площі вивезли близько 83 м3 сміття", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що окрім бригад з ручного прибирання було задіяно спецтехніку.
Нагадаємо, на Новий рік у пожежах загинуло 9 українців.