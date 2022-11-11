На следующей неделе в Пентагоне состоится 7-е заседание "Рамштайн"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Глава Пентагона Ллойд Остин проведет очередную встречу министров обороны стран Контактной группы по обороне Украины, второе название съезда «Рамштайн». В этот раз седьмое заседание состоится в режиме онлайн.
Об этом сообщила в четверг во время брифинга заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает УНН.
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«На следующей неделе министр проведет седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины. Эта встреча будет проводиться виртуально здесь, в Пентагоне», – сообщила Сабрина Сингх.
Как отметила спикер, эта встреча позволит министру обороны и министрам обороны из почти 50 стран обсудить усилия, направленные на обеспечение Украины средствами для защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии. И дополнительная информация будет предоставлена.
Напомним
Предыдущее, шестое заседание, состоялось 12 октября, в Брюсселе. Главной темой повестки дня будет усиление противовоздушной обороны нашей страны.