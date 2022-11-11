Наступного тижня у Пентагоні відбудеться 7-ме засідання "Рамштайн"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Глава Пентагону Ллойд Остін проведе чергову зустріч міністрів оборони країн Контактної групи з питань оборони України, друга назва з'їзду «Рамштайн». Цього разу сьоме засідання відбудеться в режимі онлайн.
Про це повідомила в четвер під час брифінгу заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає УНН.
Цитата
«Наступного тижня міністр проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України. Ця зустріч проводитиметься віртуально тут, у Пентагоні», – повідомила Сабріна Сінгх.
Як зазначила речниця, ця зустріч дозволить міністру оборони та міністрам оборони з майже 50 країн обговорити зусилля, спрямовані на забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії. І додаткова інформація буде надана.
Нагадаємо
Попереднє, шосте засідання, відбулося 12 жовтня, в Брюсселі. Головною темою порядку денного буде посилення протиповітряної оборони нашої країни.