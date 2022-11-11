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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Наступного тижня у Пентагоні відбудеться 7-ме засідання "Рамштайн"

Наступного тижня у Пентагоні відбудеться 7-ме засідання "Рамштайн"

Київ • УНН

 • 282516 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Глава Пентагону Ллойд Остін проведе чергову зустріч міністрів оборони країн Контактної групи з питань оборони України, друга назва з'їзду «Рамштайн». Цього разу сьоме засідання відбудеться в режимі онлайн.

Про це повідомила в четвер під час брифінгу заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає УНН.

Цитата

«Наступного тижня міністр проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України. Ця зустріч проводитиметься віртуально тут, у Пентагоні», – повідомила Сабріна Сінгх.

Як зазначила речниця, ця зустріч дозволить міністру оборони та міністрам оборони з майже 50 країн обговорити зусилля, спрямовані на забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії. І додаткова інформація буде надана.

Нагадаємо

Попереднє, шосте засідання, відбулося 12 жовтня, в Брюсселі. Головною темою порядку денного буде посилення протиповітряної оборони нашої країни.

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