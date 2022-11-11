Наступного тижня у Пентагоні відбудеться 7-ме засідання "Рамштайн"

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«Наступного тижня міністр проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України. Ця зустріч проводитиметься віртуально тут, у Пентагоні», – повідомила Сабріна Сінгх.

Як зазначила речниця, ця зустріч дозволить міністру оборони та міністрам оборони з майже 50 країн обговорити зусилля, спрямовані на забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії. І додаткова інформація буде надана.

Нагадаємо

Попереднє, шосте засідання, відбулося 12 жовтня, в Брюсселі. Головною темою порядку денного буде посилення протиповітряної оборони нашої країни.