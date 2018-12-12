Следующий этап повышения пенсий состоится в марте следующего года

"1 марта 2019 состоится следующий этап повышения пенсий. И в дальнейшем уже ежегодно, каждый 1 марта следующего года, осовременивание пенсий будет производиться автоматически", - сказал он, добавив, что размер повышения составит от 17% до 40%.

Вице-премьер-министр также напомнил, что 1 января 2019 состоится очередной перерасчет пенсий военным пенсионерам.



"Примерно полмиллиона военных пенсионеров получат повышенные пенсии уже с начала года", - отметил Павел Розенко.



Как сообщал УНН, Министерство социальной политики Украины еще работает над проектом порядка социальных выплат внутренне перемещенным лицам, который может быть вынесен на рассмотрение правительства в 2019 году.



Как сообщал УНН, новый порядок выплаты пенсий гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях, с учетом решения Верховного суда, готовят в Министерстве социальной политики.