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Наступний етап підвищення пенсій відбудеться у березні наступного року

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. З 1 березня 2019 року пенсії будуть осучаснюватися автоматично. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на прес-службу Уряду.

Наступний етап підвищення пенсій відбудеться у березні наступного року

"1 березня 2019 року відбудеться наступний етап підвищення пенсій. І у подальшому уже щорічно, кожного 1 березня наступного року, осучаснення пенсій буде проводитися автоматично", - сказав він, додавши, що розмір підвищення складатиме від 17% до 40%.

Віце-прем’єр-міністр також нагадав, що 1 січня 2019 року відбудеться черговий перерахунок пенсій військовим пенсіонерам.

"Приблизно півмільйона військових пенсіонерів отримають підвищені пенсії вже з початку року", - зауважив Павло Розенко.

Як повідомляв УНН, Міністерство соціальної політики України ще працює над проектом порядку соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, який може бути винесений на розгляд уряду у 2019 році.

Як повідомляв УНН, новий порядок виплати пенсій громадянам України, які проживають на окупованих територіях, з урахуванням рішення Верховного суду, готують у Міністерстві соціальної політики.

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