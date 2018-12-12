Наступний етап підвищення пенсій відбудеться у березні наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. З 1 березня 2019 року пенсії будуть осучаснюватися автоматично. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на прес-службу Уряду.
"1 березня 2019 року відбудеться наступний етап підвищення пенсій. І у подальшому уже щорічно, кожного 1 березня наступного року, осучаснення пенсій буде проводитися автоматично", - сказав він, додавши, що розмір підвищення складатиме від 17% до 40%.
Віце-прем’єр-міністр також нагадав, що 1 січня 2019 року відбудеться черговий перерахунок пенсій військовим пенсіонерам.
"Приблизно півмільйона військових пенсіонерів отримають підвищені пенсії вже з початку року", - зауважив Павло Розенко.
Як повідомляв УНН, Міністерство соціальної політики України ще працює над проектом порядку соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, який може бути винесений на розгляд уряду у 2019 році.
Як повідомляв УНН, новий порядок виплати пенсій громадянам України, які проживають на окупованих територіях, з урахуванням рішення Верховного суду, готують у Міністерстві соціальної політики.