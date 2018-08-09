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Наставник "Зари" назвал "Брагу" немолодой и опытной командой

Киев • УНН

 • 8907 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Наставник луганской “Зари” Юрий Вернидуб на предматчевой пресс-конференции домашнего поединка третьего квалификационного этапа Лиги Европы охарактеризовал португальскую “Брагу”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Наставник "Зари" назвал "Брагу" немолодой и опытной командой

“Нам попался очень сильный соперник. Команда, которая практически ежегодно участвует в европейских турнирах. Является одним из лидеров чемпионата Португалии. В том году они заняли четвертое место, отстав на три очка от третьего и на шесть от второго места. Команда достаточно серьезная”, — начал наставник.

Об отдельно взятых исполнителей португальского коллектива: “Если говорить в общем, то это пожилая команда, опытная. Если разложить по линиям, то: в воротах голкипер хорошего уровня Матеус. Центральный защитник Рауль Силва — взрослый, опытный футболист, обладающий шикарной передачей. Очень хороший левый защитник, который постоянно подключается и практически всегда играет в атаке. Это Секейра. В средней линии два опытных опорных футболиста — Клаудемир и слева Орта. Достаточно быстрый правый атакующий игрок — это Ешгаю. Есть и молодой воспитанник Шадаш”.

Также Вернидуб прокомментировал несколько кадровых потерь “Браги” и выразил надежду на зрелищную сегодняшнюю игру в Запорожье. “Есть потеря в линии атаки, в лице Паулиньо, который получил травму в матче с „Ньюкаслом“. Или не заявлен на игру центральный полузащитник Вукчевич. Но и кроме них есть хорошие ребята — нападающие Уилсон и Диего Соуза. Достаточно хорошо изучили соперника. Осталось выйти на футбольное поле и показать зрелищную и хорошую игру”, — подытожил украинский специалист.

Отметим, что матч на “Славутич-Арене” начнется в 21:30. Главный арбитром станет немец Тобиас Вельц.

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