Наставник "Зорі" назвав "Брагу" немолодою і досвідченою командою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Наставник луганської “Зорі” Юрій Вернидуб на передматчевій прес-конференції домашнього поєдинку третього кваліфікаційного етапу Ліги Європи охарактеризував португальську “Брагу”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
“Нам попався дуже сильний суперник. Команда, яка практично щорічно бере участь в європейських турнірах. Є одним з лідерів чемпіонату Португалії. Того року вони посіли четверте місце, відставши на три очки від третього і на шість від другого місця. Команда досить серйозна”, — розпочав наставник.
Про окремо взятих виконавців португальського колективу: “якщо говорити в загальному, то це немолода команда, досвідчена. Якщо розкласти по лініях, то: у воротах голкіпер хорошого рівня Матеус. Центральний захисник Рауль Сілва — дорослий, досвідчений футболіст, який володіє шикарною передачею. Дуже хороший лівий захисник, який постійно підключається і практично завжди грає в атаці. Це Секейра. У середній лінії два досвідчених опорних футболіста — Клаудемір і зліва Орта. Досить швидкий правий атакуючий гравець — це Ешгаю. Є й молодий вихованець Шадаш”.
Також Вернидуб прокоментував кілька кадрових втрат “Браги” та виразив надію на видовищну сьогоднішню гру в Запоріжжі.
“Є втрата в лінії атаки, в особі Пауліньо, який отримав травму в матчі з „Ньюкаслом“. Або не заявлений на гру центральний півзахисник Вукчевич. Але і крім них є хороші хлопці — нападники Вілсон і Дієго Соуза. Досить добре вивчили суперника. Залишилося вийти на футбольне поле і показати видовищну і хорошу гру”, — підсумував український фахівець.
Відзначимо, що матч на “Славутич-арені” розпочнеться о 21:30. Головний арбітром стане німець Тобіас Вельц.