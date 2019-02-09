Наставник "Детройта" назвал украинца одним из лучших молодых "шутеров" НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Главный тренер новой команды для Святослава Михайлюка "Детройт Пистонс" - Дуэйн Кейси, пообещал предоставить игровую практику свингмену сборной Украины, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
"Я всегда хотел и хочу побеждать. Мы хотим выйти в плей-офф. Приветствуем новых игроков команды. Святослав Михайлюк - отличный шутер и хорошо разыгрывает мяч. Он, наверное, один из лучших молодых шутеров в НБА. Коби Карл, который тренирует фарм-клуб "Лейкерс" в G-Лиге очень высокого мнения о Михайлюке. Все наши новички получат возможность играть - увидим, на что они способны", - отметил Кейси.
Примечательно, что кроме Михайлюка команду пополнил 21-летний центровой сборной Австралии Тон Мейкер.
Напомним, что Михайлюк был обменян из "Лейкерс" на одного из игрока стартовой пятерки "Пистонс".