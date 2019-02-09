Наставник "Детройта" назвал украинца одним из лучших молодых "шутеров" НБА

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 67992 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 90891 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132617 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131753 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130670 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125469 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162221 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117861 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141449 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145293 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Главный тренер новой команды для Святослава Михайлюка "Детройт Пистонс" - Дуэйн Кейси, пообещал предоставить игровую практику свингмену сборной Украины, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

"Я всегда хотел и хочу побеждать. Мы хотим выйти в плей-офф. Приветствуем новых игроков команды. Святослав Михайлюк - отличный шутер и хорошо разыгрывает мяч. Он, наверное, один из лучших молодых шутеров в НБА. Коби Карл, который тренирует фарм-клуб "Лейкерс" в G-Лиге очень высокого мнения о Михайлюке. Все наши новички получат возможность играть - увидим, на что они способны", - отметил Кейси.

Примечательно, что кроме Михайлюка команду пополнил 21-летний центровой сборной Австралии Тон Мейкер.

Напомним, что Михайлюк был обменян из "Лейкерс" на одного из игрока стартовой пятерки "Пистонс".

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