Наставник "Детройта" назвав українця одним із кращих молодих "шутерів" НБА

"Я завжди хотів і хочу перемагати. Ми хочемо вийти в плей-оф. Вітаємо нових гравців команди. Святослав Михайлюк – відмінний шутер і добре розігрує м’яч. Він, напевно, один з найкращих молодих шутерів у НБА. Кобі Карл, який тренує фарм-клуб "Лейкерс" у G-Лізі дуже високої думки про Михайлюка. Усі наші новачки отримають можливість грати – побачимо, на що вони здатні", - зазначив Кейсі.

Примітно, що крім Михайлюка команду поповнив 21-річний центровий збірної Австралії Тон Мейкер.

Нагадаємо, що Михайлюк був обміняний з "Лейкерс" на одного із гравця стартової п'ятірки "Пістонс".