Наставник "Детройта" назвав українця одним із кращих молодих "шутерів" НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Головний тренер нової команди для Святослава Михайлюка "Детройт Пістонс" - Двейн Кейсі, пообіцяв надати ігрову практику свінгмену збірної України, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
"Я завжди хотів і хочу перемагати. Ми хочемо вийти в плей-оф. Вітаємо нових гравців команди. Святослав Михайлюк – відмінний шутер і добре розігрує м’яч. Він, напевно, один з найкращих молодих шутерів у НБА. Кобі Карл, який тренує фарм-клуб "Лейкерс" у G-Лізі дуже високої думки про Михайлюка. Усі наші новачки отримають можливість грати – побачимо, на що вони здатні", - зазначив Кейсі.
Примітно, що крім Михайлюка команду поповнив 21-річний центровий збірної Австралії Тон Мейкер.
Нагадаємо, що Михайлюк був обміняний з "Лейкерс" на одного із гравця стартової п'ятірки "Пістонс".