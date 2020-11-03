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Наставник "Барселоны" выразил надежду на проведение матча против "Динамо"

Наставник "Барселоны" выразил надежду на проведение матча против "Динамо"

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Коуч каталонской "Барселоны" Рональд Куман надеется, что поединок третьего тура Лиги чемпионов с "Динамо" состоится и не будет сорван нехваткой игроков "бело-синих" из-за заражения коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сайт вице-чемпиона Украины.

"Мы знаем, что у "Динамо" проблемы, связанные с коронавирусом. Сегодня киевляне сдали дополнительные тесты, нужно дождаться их результатов. Нам остается готовиться и надеяться на то, что матч состоится. Коронавирус сейчас имеет большое влияние на нашу жизнь. Ситуация в "Динамо" может повлиять на качество игры команды, но мы видели схожие проблемы и у "Шахтера", который, несмотря на это, обыграл "Реал", - отметил Куман.

Куман желает продолжить победную серию на старте Лиги чемпионов.

"Задача всегда одна - хорошо играть в футбол, создавать моменты и побеждать. Мы получили шесть очков в двух предыдущих встречах Лиги чемпионов и хотим продолжить в том же ритме", - сообщил коуч.

Кроме того специалист добавил, что ожидает встречи с соперником, который может осложнить жизнь "блаугранос".

Добавим, матч с участием "Барселоны" и "Динамо" стартует 4-го ноября на "Камп Ноу".

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