Наставник "Барселони" виразив сподівання на проведення матчу проти "Динамо"

"Ми знаємо, що у "Динамо" проблеми, пов'язані з коронавірусом. Сьогодні кияни здали додаткові тести, потрібно дочекатися їх результатів. Нам залишається готуватися та сподіватися на те, що матч відбудеться. Коронавірус зараз має великий вплив на наше життя. Ситуація в "Динамо" може вплинути на якість гри команди, але ми бачили схожі проблеми і в "Шахтаря", який, незважаючи на це, обіграв "Реал", - наголосив Куман.

Куман бажає продовжити переможну серію на старті Ліги чемпіонів.

"Завдання завжди одне - добре грати в футбол, створювати моменти та перемагати. Ми здобули шість очок у двох попередніх зустрічах Ліги чемпіонів і хочемо продовжити в тому ж ритмі", - повідомив коуч.

Крім того фахівець додав, що очікує зустрічі з суперником, який може ускладнити життя "блаугранос".

Додамо, матч за участі "Барселони" та "Динамо" стартуватиме 4-го листопада на "Камп Ноу".