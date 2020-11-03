Наставник "Барселони" виразив сподівання на проведення матчу проти "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Коуч каталонської "Барселони" Рональд Куман має надію, що поєдинок третього туру Ліги чемпіонів із "Динамо" відбудеться і не буде зірваний нестачею гравців "біло-синіх" через зараження коронавірусом, передає УНН з посиланням на сайт віце-чемпіона України.
"Ми знаємо, що у "Динамо" проблеми, пов'язані з коронавірусом. Сьогодні кияни здали додаткові тести, потрібно дочекатися їх результатів. Нам залишається готуватися та сподіватися на те, що матч відбудеться. Коронавірус зараз має великий вплив на наше життя. Ситуація в "Динамо" може вплинути на якість гри команди, але ми бачили схожі проблеми і в "Шахтаря", який, незважаючи на це, обіграв "Реал", - наголосив Куман.
Куман бажає продовжити переможну серію на старті Ліги чемпіонів.
"Завдання завжди одне - добре грати в футбол, створювати моменти та перемагати. Ми здобули шість очок у двох попередніх зустрічах Ліги чемпіонів і хочемо продовжити в тому ж ритмі", - повідомив коуч.
Крім того фахівець додав, що очікує зустрічі з суперником, який може ускладнити життя "блаугранос".
Додамо, матч за участі "Барселони" та "Динамо" стартуватиме 4-го листопада на "Камп Ноу".