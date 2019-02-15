Наставник "Барселоны" продлил контракт с клубом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Главный тренер лидера чемпионата Испании по футболу "Барселоны" - Эрнесто Вальверде, продолжит руководить действиями клуба, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Специалист поставил подпись над соглашением протяженностью до июня 2020 года. Соглашение между сторонами также предусматривает опцию летнего продолжение.
Сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая главного конкурента "Реал" на 6 очков.
Заметим, что на "Камп Ноу" 55-летний специалист выиграл Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.
Напомним, что ранее Вальверде расставил приоритеты "сине-гранатовых" на сезон.