Наставник "Барселони" продовжив контракт з клубом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Головний тренер лідера чемпіонату Іспанії з футболу "Барселони" – Ернесто Вальверде, продовжить керувати діями клубу, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Фахівець поставив підпис над угодою протяжністю до червня 2020-го року. Угода між сторонами також передбачає опцію річного продовження.
Наразі "Барселона" лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи головного конкурента "Реал" на 6 очок.
Зауважимо, що на "Камп Ноу" 55-річний фахівець виграв Прімеру, Кубок і Суперкубок Іспанії.
Нагадаємо, що раніше Вальверде розставив пріоритети "синьо-гранатових" на сезон.