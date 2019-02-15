Наставник "Барселони" продовжив контракт з клубом

Фахівець поставив підпис над угодою протяжністю до червня 2020-го року. Угода між сторонами також передбачає опцію річного продовження.

Наразі "Барселона" лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи головного конкурента "Реал" на 6 очок.

Зауважимо, що на "Камп Ноу" 55-річний фахівець виграв Прімеру, Кубок і Суперкубок Іспанії.

Нагадаємо, що раніше Вальверде розставив пріоритети "синьо-гранатових" на сезон.