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Вальверде назвав пріоритетний турнір для "Барселони"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Головний наставник каталонської "Барселони" Ернесто Валвьерде розповів про ротацію в матчах Кубку Іспанії та виділив для "блаугранос" більш важливий турнір, повідомляє УНН з посиланням на Sport.es.

“Зараз має значення тільки недільний матч з „Жироною“. Подивимося, що буде після цього. Багато хто говорить про ротацію, але в основному це відбувається, коли команда програє. У минулому сезоні ми сильно змінювали склад в матчах Кубка Іспанії з „Сельтою“ і „Еспаньолом“, але всі згадали про це лише після поразки у другій зустрічі. Півзахист в грі з „Севільєю“ був тим же, що і в матчі з „Хетафе“ в Прімері. Захист був сильною. Ми зробили кілька змін в атаці, але в минулому році ми робили те ж саме і в підсумку виграли Кубок. Результат матчу з „Севільєю“ був незадовільним, і ми постараємося відігратися. Але я можу без всяких сумнівів заявити, що пріоритетним турніром для нас є Прімера”, — зазначив Вальверде.

Зауважимо, що у крайньому поєдинку Кубку Іспанії “синьо-гранатові” зазнали поразки від “Севільї” 0:2, але виграли сьогоднішню зустріч чемпіонату Іспанії із “Жироною”.

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