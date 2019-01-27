Вальверде назвав пріоритетний турнір для "Барселони"

“Зараз має значення тільки недільний матч з „Жироною“. Подивимося, що буде після цього. Багато хто говорить про ротацію, але в основному це відбувається, коли команда програє. У минулому сезоні ми сильно змінювали склад в матчах Кубка Іспанії з „Сельтою“ і „Еспаньолом“, але всі згадали про це лише після поразки у другій зустрічі. Півзахист в грі з „Севільєю“ був тим же, що і в матчі з „Хетафе“ в Прімері. Захист був сильною. Ми зробили кілька змін в атаці, але в минулому році ми робили те ж саме і в підсумку виграли Кубок. Результат матчу з „Севільєю“ був незадовільним, і ми постараємося відігратися. Але я можу без всяких сумнівів заявити, що пріоритетним турніром для нас є Прімера”, — зазначив Вальверде.

Зауважимо, що у крайньому поєдинку Кубку Іспанії “синьо-гранатові” зазнали поразки від “Севільї” 0:2, але виграли сьогоднішню зустріч чемпіонату Іспанії із “Жироною”.