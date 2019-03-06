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Наставник "Аякса" назвал заслуженной победу над "Реалом"

Наставник "Аякса" назвал заслуженной победу над "Реалом"

Киев  •  УНН

 • 8293 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Тренер голландского "Аякса" Эрик тен Хаг прокомментировал победу над "Реалом" (4: 1, 1: 2), сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Это было очень близко к совершенству. По итогам двух матчей мы безусловно заслужили выход в следующий раунд. Мне очень понравилось наблюдать за моей командой в этот вечер. Не будем забывать, что мы стартовали из квалификации. Но мы все еще продолжаем бороться за три трофея - и хотим выиграть их все. Я не могу повлиять на жеребьевку, поэтому даже не буду думать об этом. Все возможные противники - большие клубы. Но и "Реал" тоже был таким", - признался Эрик тен Хаг.

Капитан "Аякса" Маттейс де Лихт считает, что у клуба есть шансы на прохождение в решающие стадии турнира.

"Мы показали свою лучшую игру, настоящие командные действия. То, как наши нападающие возвращались назад отрабатывать в обороне, было просто замечательно. Мы создавали проблемы "Баварии", которая является одним из фаворитов турнира, а только что выбили действующего обладателя трофея. Теперь кто знает, как далеко мы можем пройти?" - подчеркнул капитан.

Примечательно, что в течение недели "Реал" выбыл из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а также снизил шансы на победу в испанской Примере до призрачных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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