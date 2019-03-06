Наставник "Аяксу" назвав заслуженою перемогу над "Реалом"

"Це було дуже близько до досконалості. За підсумками двох матчів ми безумовно заслужили вихід у наступний раунд. Мені дуже сподобалося спостерігати за моєю командою цього вечора. Не будемо забувати, що ми стартували з кваліфікації. Але ми все ще продовжуємо боротися за три трофеї - і хочемо виграти їх усі. Я не можу вплинути на жеребкування, тому навіть не буду думати про це. Всі можливі противники - великі клуби. Але і "Реал" теж був таким", - зізнався Ерік тен Хаг.

Капітан "Аякса" Маттейс де Ліхт вважає, що у клуба є шанси на проходження до вирішальних стадій турніру.

"Ми показали свою кращу гру, справжні командні дії. Те, як наші нападники поверталися назад відпрацьовувати в обороні, було просто чудово. Ми створювали проблеми "Баварії", яка є одним з фаворитів турніру, а тільки що ви вибили чинного володаря трофея. Тепер хто знає, як далеко ми можемо пройти?" - підкреслив капітан.

Примітно, що протягом тижня "Реал" вибув з Кубка Іспанії і Ліги чемпіонів, а також знизив шанси на перемогу в іспанській Прімері до примарних.