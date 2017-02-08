Последствия разрушительного торнадо в Луизиане сняли с квадрокоптера
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В штате Луизиана, что в США, ночью пронеслось разрушительное торнадо, в результате чего 31 человек получил ранения, и около 9400 человек остались без электричества, передает УНН со ссылкой на ABC News.
На видео, снятом с воздуха, видны разрушительные последствия после сильных штормов, включая торнадо.
Стихия поразила штат Луизиана вчера, причинив огромный ущерб имуществу, ранив по меньшей мере 31 человека. Непогода заставила правительство Нового Орлеана объявить чрезвычайное положение.
По информации СМИ, кроме Нового Орлеана, торнадо было зарегистрировано в Батон-Руж, маленьких городках Дорналдсвилл, Пончатаула и Киллиан.
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Как сообщает метеоролог ABC News, торнадо наблюдалось в штатах Миссисипи, Алабама и Флорида. Сейчас же оно переместилось на восток, и ожидается в таких городах как Галфпорт, Билокси и Пенсакола.
Мэр Нового Орлеана Митч Лэндри отметил, что торнадо прошло около 3 километров.
"Это выглядело как огромный слон, который разрушал дома и все вокруг. Сейчас около 9400 жителей Нового Орлеана без электричества. Спасатели надеются восстановить подачу электроэнергии в течение 3-5 дней", - сказал он.
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Президент Дональд Трамп в своем твиттере во вторник вечером вспомнил об этой трагедии.
"Наши мысли и молитвы со всеми, кто пострадал от сегодняшнего торнадо на юго-востоке Луизианы", - написал Д.Трамп.