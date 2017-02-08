Наслідки руйнівного торнадо у Луїзіані зняли з квадрокоптера
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У штаті Луїзіана, що в США, вночі пронеслося руйнівне торнадо, наслідок чого 31 людина отримала поранення, і близько 9400 осіб залишилося без електрики, передає УНН з посиланням на ABC News.
На відео, знятому з повітря, видно руйнівні наслідки після сильних штормів, включаючи торнадо.
Стихія вразила штат Луїзіана вчора, заподіявши величезних збитків майну, поранивши щонайменше 31 особу. Негода змусила уряд Нового Орлеана оголосити надзвичайний стан.
За інформацією ЗМІ, крім Нового Орлеана, торнадо було зареєстровано в Батон-Руж, маленьких містечках Дорналдсвілл, Пончатаула і Кілліан.
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Як повідомляє метеоролог ABC News, торнадо спостерігалося у штатах Місісіпі, Алабама і Флорида. Зараз же воно перемістилося на схід, і очікується в таких містах як Галфпорт, Білоксі і Пенсакола.
Мер Нового Орлеана Мітч Лендрі відмітив, що торнадо пройшло близько 3 кілометрів.
"Це виглядало як величезний слон, який руйнував будинки і все навколо. Зараз близько 9400 жителів Нового Орлеана знаходяться без електрики. Рятувальники сподіваються відновити подачу електроенергії протягом 3-5 днів", - сказав він.
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Президент Дональд Трамп в своєму твітері у вівторок увечері згадав про цю трагедію.
"Наші думки і молитви з усіма, хто постраждав від сьогоднішнього суворого торнадо на південному сході Луїзіани", - написав Д.Трамп.