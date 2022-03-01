Последствия обстрела центра Харькова: из-под завалов вытащили 6 человек, около 20-и раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В результате артобстрела центра Харькова сегодня из-под завалов вытащили 6 человек, около 20-и раненых. Об этом сказал сказал спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в видео, обнародованном службой, пишет УНН.
Цитата
"В результате артобстрела было частично разрушено здание облгосадминистрации, прилегающих зданий. Разрушенна лестничная клетка. Под завалами находится люди. По меньшей мере изъято спасателями шесть человек, около 20-ти человек раненых", - сказал спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко о последствиях обстрела Харькова.
Детали
На месте работают восемь единиц пожарно-спасательной техники, около 80-ти человек личного состава.
Спасатели, по словам Василенко, разбирают завалы, вытаскивают совместно с волонтерами пострадавших и тела погибших. Работы продолжаются.
Ранее
Сегодня, 1 марта, под вражеский обстрел попали здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармония и часть жилого массива.
В результате обстрела оккупантами здания Харьковской областной государственной администрации пострадало шесть человек, из них один ребенок. Количество погибших уточняют.