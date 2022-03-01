Последствия обстрела центра Харькова: из-под завалов вытащили 6 человек, около 20-и раненых

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"В результате артобстрела было частично разрушено здание облгосадминистрации, прилегающих зданий. Разрушенна лестничная клетка. Под завалами находится люди. По меньшей мере изъято спасателями шесть человек, около 20-ти человек раненых", - сказал спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко о последствиях обстрела Харькова.

Детали

На месте работают восемь единиц пожарно-спасательной техники, около 80-ти человек личного состава.

Спасатели, по словам Василенко, разбирают завалы, вытаскивают совместно с волонтерами пострадавших и тела погибших. Работы продолжаются.

Ранее

Сегодня, 1 марта, под вражеский обстрел попали здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармония и часть жилого массива.

В результате обстрела оккупантами здания Харьковской областной государственной администрации пострадало шесть человек, из них один ребенок. Количество погибших уточняют.