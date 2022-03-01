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Наслідки обстрілу центру Харкова: з-під завалів витягли 6 людей, близько 20-и поранених

Наслідки обстрілу центру Харкова: з-під завалів витягли 6 людей, близько 20-и поранених

Київ • УНН

 • 147297 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Внаслідок артобстрілу центру Харкова сьогодні з-під завалів витягли 6 людей, близько 20-и поранених. Про це сказав сказав речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко у відео, оприлюдненому службою, пише УНН.

Цитата

"У результаті артобстрілу була частково зруйнована будівля облдержадміністрації, прилеглих будівель. Зруйнована сходова клітка. Під завалами знаходиться люди. Щонайменше вилучено рятувальниками шість чоловік, близько 20-ти чоловік поранених", - сказав речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко про наслідки обстрілу Харкова.

Деталі

На місці працюють вісім одиниць пожежно-рятувальної техніки, близько 80-ти чоловік особового складу.

Рятувальники, зі слів Василенка, розбирають завали, вилучають спільно з волонтерами постраждалих та тіла загиблих. Роботи продовжуються.

Раніше

Сьогодні, 1 березня, під ворожий обстріл потрапили будівля Харківської ОДА, оперний театр, філармонія та частина житлового масиву.

Внаслідок обстрілу окупантами будівлі Харківської обласної державної адміністрації постраждало шестеро осіб, з них одна дитина. Кількість загиблих уточнюють.

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