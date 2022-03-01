Наслідки обстрілу центру Харкова: з-під завалів витягли 6 людей, близько 20-и поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Внаслідок артобстрілу центру Харкова сьогодні з-під завалів витягли 6 людей, близько 20-и поранених. Про це сказав сказав речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко у відео, оприлюдненому службою, пише УНН.
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"У результаті артобстрілу була частково зруйнована будівля облдержадміністрації, прилеглих будівель. Зруйнована сходова клітка. Під завалами знаходиться люди. Щонайменше вилучено рятувальниками шість чоловік, близько 20-ти чоловік поранених", - сказав речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко про наслідки обстрілу Харкова.
Деталі
На місці працюють вісім одиниць пожежно-рятувальної техніки, близько 80-ти чоловік особового складу.
Рятувальники, зі слів Василенка, розбирають завали, вилучають спільно з волонтерами постраждалих та тіла загиблих. Роботи продовжуються.
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Сьогодні, 1 березня, під ворожий обстріл потрапили будівля Харківської ОДА, оперний театр, філармонія та частина житлового масиву.
Внаслідок обстрілу окупантами будівлі Харківської обласної державної адміністрації постраждало шестеро осіб, з них одна дитина. Кількість загиблих уточнюють.