Последствия "хлопка": в Мариуполь стягивают старые танки Т-62 и ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. После взрывов в Мариуполе Донецкой области, произошедших в воскресенье, 28 мая, российские оккупанты стягивают в город старые танки Т-62 и зенитно-ракетный комплекс "Бук" на замену "уставшей техники". Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, передает УНН.
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"Еще одни прямые последствия "Воскресных хлопков". Оккупанты начали стягивать на замену "уставшей" другую технику. Старое дерьмо Т-62 вместо утерянных Т-72. Плюс, вновь системы ПВО (Бук)", - написал он.
Детали
Советник также отметил, что оккупанты стягивают живую силу, которая, по его словам, сейчас направляется в сторону Мангуша и Бердянска.
Напомним
28 мая в временно оккупированных Бердянске и Мариуполе прозвучала серия взрывов. Были нанесены удары по вражеским позициям Бердянской громады.