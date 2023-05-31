Последствия "хлопка": в Мариуполь стягивают старые танки Т-62 и ПВО

Цитата

"Еще одни прямые последствия "Воскресных хлопков". Оккупанты начали стягивать на замену "уставшей" другую технику. Старое дерьмо Т-62 вместо утерянных Т-72. Плюс, вновь системы ПВО (Бук)", - написал он.

Детали

Советник также отметил, что оккупанты стягивают живую силу, которая, по его словам, сейчас направляется в сторону Мангуша и Бердянска.

Напомним

28 мая в временно оккупированных Бердянске и Мариуполе прозвучала серия взрывов. Были нанесены удары по вражеским позициям Бердянской громады.