Наслідки "бавовни": у Маріуполь стягують старі танки Т-62 і ППО

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"Ще одні прямі наслідки "Недільної бавовни". Окупанти почали стягувати на заміну "втомленої" іншу техніку. Старе лайно Т-62 замість втрачених Т-72. Плюс, знов системи ППО (Бук)", - написав він.

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Радник також зазначив, що окупанти стягують живу силу, яка, за його словами, наразі прямує в бік Мангушу та Бердянська.

Нагадаємо

28 травня у тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі пролунала серія вибухів. Було завдано ударів по ворожим позиціям Бердянської громади.