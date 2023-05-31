Наслідки "бавовни": у Маріуполь стягують старі танки Т-62 і ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Після вибухів у Маріуполі Донецької області, що сталися у неділю, 28 травня, російські окупанти стягують до міста старі танки Т-62 і зенітно-ракетний комплекс "Бук" на заміну "втомленої техніки". Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, передає УНН.
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"Ще одні прямі наслідки "Недільної бавовни". Окупанти почали стягувати на заміну "втомленої" іншу техніку. Старе лайно Т-62 замість втрачених Т-72. Плюс, знов системи ППО (Бук)", - написав він.
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Радник також зазначив, що окупанти стягують живу силу, яка, за його словами, наразі прямує в бік Мангушу та Бердянська.
Нагадаємо
28 травня у тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі пролунала серія вибухів. Було завдано ударів по ворожим позиціям Бердянської громади.