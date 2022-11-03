Наши ПВО – лучшие: глава Днепропетровского облсовета анонсировал хорошие новости
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук по результатам работы ПВО анонсировал на утро хорошие новости, передает УНН.
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"Будут хорошие новости. Детали – утром. Наши ПВО – лучшие!" – написал Лукашук.
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Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко также отметил работу ПВО.
"Похоже, отлетались. Спасибо ПВО!" – написал он в Telegram.
Ранее
Вечером 3 ноября председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о работе ПВО по вражеским дронам.