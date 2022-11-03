Наші ППО – найкращі: голова Дніпропетровської облради анонсував гарні новини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук за результатами роботи ППО анонсував на ранок гарні новини, передає УНН.
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"Будуть гарні новини. Деталі – вранці. Наші ППО – найкращі!" - написав Лукашук.
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Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко також відзначив роботу ППО.
"Схоже, відлітались. Дякуємо ППО!" - написав він у Telegram.
Раніше
Увечері 3 листопада голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про роботу ППО по ворожим дронам.