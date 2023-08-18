"Наша Ряба" вошла в топ-10 брендов, которыми гордятся украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. “Наша Ряба” — один из продуктовых брендов компании МХП — занял почетное место в десятке брендов, которыми украинцы гордятся больше всего, передает УНН с ссылкой на рейтинг Obozrevatel.
Детали
Так, “Наша Ряба” является одним из любимых брендов украинцев, который с первых дней вторжения рф обеспечивал продуктами тех, кто в этом нуждался больше всего.
“В феврале-марте 2022 года в многих населенных пунктах можно было увидеть машины, из которых работники компании раздавали мясо”, — пишет издание.
Также “Наша Ряба” поддерживает едой украинских защитников. Работники формируют и поставляют гуманитарную помощь военным в горячие точки фронта, обеспечивая бойцов питательными продуктами.
Кроме того, продукцию бренда поставляют малообеспеченным слоям населения и беженцам, которые вынуждены были переехать из родных мест из-за войны. “Наша Ряба” всегда рядом с украинцами.
Кроме “Нашей Рябы” в рейтинг Obozrevatel вошли: “Новая почта”, “Дія”, “Хортица”, “Монобанк”, “Ой у лузі червона калина”, “Укрзалізниця”, “Розетка”, “ОККО”, “Ajax Systems”.
Справка
“Наша Ряба” — бренд охлажденной курятины высокого качества, без антибиотиков и гормонов роста (подтверждено Ассоциацией “Союз птицеводов Украины”). “Наша Ряба” заботится об украинских семьях более 20 лет и всегда рядом ради будущего.
МХП — международная компания в сфере агро и пищевых технологий. Сейчас трансформируется в кулинарную компанию. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности “Наша Ряба”, “Аппетитная”, “Легко.”, “Бащинский”, Skott Smeat, LaStrava и другие. Совместно с партнерами МХП открывает торговые сети различных форматов. Это и магазины кулинарных идей “Мясомаркет”, и сеть вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, и магазины “Наша Ряба” и “Еда Свежая”.