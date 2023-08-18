"Наша Ряба" увійшла до топ-10 брендів, якими пишаються українці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. “Наша Ряба” — один із продуктових брендів компанії МХП — посів почесне місце в десятці брендів, якими українці пишаються найбільше, передає УНН із посиланням на рейтинг Obozrevatel.
Деталі
Так, “Наша Ряба” є одним із улюблених брендів українців, який із перших днів вторгнення рф забезпечував харчами тих, хто цього потребував найбільше.
“У лютому-березні 2022 року в багатьох населених пунктах можна було побачити машини, з яких працівники компанії роздавали м’ясо”, — пише видання.
Також “Наша Ряба” підтримує їжею українських захисників. Працівники формують та постачають гуманітарну допомогу військовим у найгарячіші точки фронту, забезпечуючи бійців поживними харчами.
Крім того, продукцію бренду постачають малозабезпеченим верствам населення і біженцям, які вимушені були переїхати з рідних місць через війну. “Наша Ряба” завжди поруч з українцями.
Крім “Нашої Ряби” до рейтингу Obozrevatel увійшли: “Нова пошта”, “Дія”, “Хортиця”, “Монобанк”, “Ой у лузі червона калина”, “Укрзалізниця”, “Розетка”, “ОККО”, “Ajax Systems”.
Довідка
“Наша Ряба” — бренд охолодженої курятини високої якості, без антибіотиків та гормонів росту (підтверджено Асоціацією “Союз птахівників України”). “Наша Ряба” піклується про українські сім’ї понад 20 років і завжди поруч заради майбутнього.
МХП — міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій. Нині трансформується в кулінарну компанію. Розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема “Наша Ряба”, “Апетитна”, “Легко!”, “Бащинський”, Skott Smeat, LaStrava та інші. Спільно з партнерами МХП відкриває торгові мережі різних форматів. Це і магазини кулінарних ідей “Мʼясомаркет”, і мережа смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, і магазини “Наша Ряба” та “Їжа Свіжа”.