NASA собирается отправить один зонд на семь разных астероидов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Миссия NASA по изучению семи различных астероидов за один раз официально получила график и финансирование после успешного прохождения критической проверки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Space.com.
Эта миссия, названная "Люси", должна начаться в октябре 2021 года и предполагает 12-летний полет через Солнечную систему.
По пути зонд "посетит" один объект в поясе астероидов и шесть разных астероидов в группе возле Юпитера, которые называют троянскими астероидами.
Название миссии связано с известным ископаемым образцом женской особи Australopithecus afarensis, раннего родственника людей. Название было выбрано на основе надежд ученых, что изучение этих астероидов прольет свет на начало существования нашей солнечной системы.
Напомним, межпланетная станция Dawn, которая с 2007 года исследовала Солнечную систему и посетила астероид Веста и карликовую планету Церера, перестала выходить на связь. Как сообщает Лаборатория реактивного движения NASA, инженеры пришли к выводу, что на борту зонда закончились запасы топлива, и он больше не может ориентировать антенну на Землю.