NASA збирається відправити один зонд на сім різних астероїдів

ukru
Ексклюзив
15:27 • 350 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 46231 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 108628 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 97733 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 89168 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 107986 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 121811 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 73932 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82046 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 157997 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.1 м/с
63 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ припиниться через 2 години
Популярнi новини
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 126774 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 113858 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 107940 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 81463 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 63000 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 108632 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 121814 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 158001 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 504196 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 583994 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 13050 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 50887 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 55104 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 190880 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 186045 перегляди
Актуальне
NASA збирається відправити один зонд на сім різних астероїдів

NASA збирається відправити один зонд на сім різних астероїдів

Київ • УНН

 • 11613 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Місія NASA з вивчення семи різних астероїдів за один раз офіційно отримала графік і фінансування після успішного проходження важливої перевірки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Space.com.

Ця місія, названа "Люсі", повинна розпочатися у жовтні 2021 року і передбачає 12-річний політ через Сонячну систему.

По дорозі зонд "відвідає" один об'єкт у поясі астероїдів і шість різних астероїдів у групі біля Юпітера, які називають троянськими астероїдами.

Назва місії пов'язана з відомим викопним зразком жіночої особини Australopithecus afarensis, раннього родича людей. Назва була обрана на основі надій учених, що вивчення цих астероїдів проллє світло на початок існування нашої сонячної системи.

Нагадаємо, міжпланетна станція Dawn, яка з 2007 року досліджувала Сонячну систему і відвідала астероїд Веста і карликову планету Церера, перестала виходити на зв'язок. Як повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA, інженери прийшли до висновку, що на борту зонда закінчилися запаси палива, і він більше не може орієнтувати антену на Землю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.99
Brent
$72.25
Bitcoin
$87,948.20
S&P 500
$5,758.80
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,045.10
Ethereum
$2,080.70