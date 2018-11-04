NASA збирається відправити один зонд на сім різних астероїдів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Місія NASA з вивчення семи різних астероїдів за один раз офіційно отримала графік і фінансування після успішного проходження важливої перевірки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Space.com.
Ця місія, названа "Люсі", повинна розпочатися у жовтні 2021 року і передбачає 12-річний політ через Сонячну систему.
По дорозі зонд "відвідає" один об'єкт у поясі астероїдів і шість різних астероїдів у групі біля Юпітера, які називають троянськими астероїдами.
Назва місії пов'язана з відомим викопним зразком жіночої особини Australopithecus afarensis, раннього родича людей. Назва була обрана на основі надій учених, що вивчення цих астероїдів проллє світло на початок існування нашої сонячної системи.
Нагадаємо, міжпланетна станція Dawn, яка з 2007 року досліджувала Сонячну систему і відвідала астероїд Веста і карликову планету Церера, перестала виходити на зв'язок. Як повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA, інженери прийшли до висновку, що на борту зонда закінчилися запаси палива, і він більше не може орієнтувати антену на Землю.