NASA создали визуализацию прохождения будущего полного солнечного затмения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Полное солнечное затмение в США состоится 21 августа, поэтому в NASA создали карту траектории затмения по территории США, передает УНН со ссылкой на NASA.
Полное затмение произойдет на узкой полосе по всей континентальной части США. Соответствующую визуализацию прохождения с топографическими данными представили в NASA. И пока это самая точная карта затмения из любых существующих.
Используя карты Лунного орбитального зонда, ученые наложили траекторию движения луны и определили точные очертания и время затмения на территории США.
“Мы не могли делать такую визуализацию 10 лет назад. Это удалось сделать с сочетанием компьютерной точности и новейших топографических баз данных. На карте затмения вы теперь сможете увидеть, где необходимо стоять, чтобы увидеть затмение”, — рассказал один из разработчиков НАСА Эрни Райт.
Отметим, что полное солнечное затмение произойдет 21 августа 2017 года на территории США от Орегона до Южной Каролины. Последний раз такое затмение в США было в 1918 году.