NASA створили візуалізацію шляху майбутнього найбільшого сонячного затемнення

Повне затемнення відбудеться на вузькій полосі по всій континентальній частині США. Відповідну візуалізацію проходження з топографічними даними представили в NASA. І наразі це найточніша карта затемнення з будь-яких існуючих.

Використовуючи карти Місячного орбітального зонду, вчені наклали траєкторію руху місяця та визначили точні контури та час затемнення на території США.

“Ми не могли робити таку візуалізацію 10 років тому. Це вдалося зробити із поєднанням комп’ютерної точності та новітніх топографічних баз даних. На карті затемнення ви тепер зможете побачити, де необхідно стояти, щоб побачити затемнення”, — розповів один із розробників NASA Ерні Райт.

Зазначимо, що повне сонячне затемнення відбудеться 21 серпня 2017 року на території США від Орегону до Південної Кароліни. Востаннє таке затемнення в США відбулося в 1918 році.