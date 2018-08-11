NASA сегодня собирается запустить зонд к Солнцу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Первый космический аппарат, который полетит прямо к Солнцу, готов стартовать в субботу для миссии по исследованию атмосферы звезды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
Зонд Parker Solar Probe размером с автомобиль и стоимостью 1,5 млрд долларов планируется запустить на ракете Delta IV Heavy с мыса Канаверал в американском штате Флорида во время 65-минутного окна для запуска, которое открывается в 3:33 утра по местному времени.
Во время подхода к Солнцу ближе, чем любой космический аппарат в истории, главная цель беспилотного зонда - исследовать корону - необычную атмосферу вокруг Солнца.
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"Мы собираемся попасть в такой район, от которого захватывает дух, где солнечный ветер, как мы полагаем, будет ускоряться", - сказал директор отдела по изучению планет NASA Джим Грин.
Корона не только в 300 раз горячее, чем поверхность Солнца, но она также выбрасывает мощные плазменные и энергетические частицы, что может спровоцировать геомагнитные космические штормы, которые могут наносить серьезный ущерб на Земле, нарушая работу энергосистем. Эти солнечные вспышки плохо изучены.
"Зонд Parker Solar Probe поможет нам лучше прогнозировать, когда волнения солнечного ветра могут поразить Землю", - сказал ученый проекта, профессор Мичиганского университета Джастин Каспер.
Большие знания о солнечном ветре и космических штормах также помогут защитить будущих исследователей космоса, когда они отправятся к Луне или Марсу.
Напомним, озеро с соленой водой обнаружили на Марсе.