NASA сегодня собирается запустить зонд к Солнцу

$41.180.14
46.610.42
ukru
Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства
Эксклюзив
11:15 • 1448 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 11571 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 21632 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 49203 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 48673 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 30992 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 58584 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 105213 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 160728 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 145422 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
57%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 43300 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 36200 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 39310 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 36941 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 13066 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 1970 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 37157 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 49203 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 48673 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 160728 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 13218 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 18635 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 20445 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 22520 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 25251 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

NASA сегодня собирается запустить зонд к Солнцу

Киев • УНН

 • 16043 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Первый космический аппарат, который полетит прямо к Солнцу, готов стартовать в субботу для миссии по исследованию атмосферы звезды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

NASA сегодня собирается запустить зонд к Солнцу

Зонд Parker Solar Probe размером с автомобиль и стоимостью 1,5 млрд долларов планируется запустить на ракете Delta IV Heavy с мыса Канаверал в американском штате Флорида во время 65-минутного окна для запуска, которое открывается в 3:33 утра по местному времени.

Во время подхода к Солнцу ближе, чем любой космический аппарат в истории, главная цель беспилотного зонда - исследовать корону - необычную атмосферу вокруг Солнца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SpaceX перенесла первый полет пилотируемого корабля Crew Dragon

"Мы собираемся попасть в такой район, от которого захватывает дух, где солнечный ветер, как мы полагаем, будет ускоряться", - сказал директор отдела по изучению планет NASA Джим Грин.

Корона не только в 300 раз горячее, чем поверхность Солнца, но она также выбрасывает мощные плазменные и энергетические частицы, что может спровоцировать геомагнитные космические штормы, которые могут наносить серьезный ущерб на Земле, нарушая работу энергосистем. Эти солнечные вспышки плохо изучены.

"Зонд Parker Solar Probe поможет нам лучше прогнозировать, когда волнения солнечного ветра могут поразить Землю", - сказал ученый проекта, профессор Мичиганского университета Джастин Каспер.

Большие знания о солнечном ветре и космических штормах также помогут защитить будущих исследователей космоса, когда они отправятся к Луне или Марсу.

Напомним, озеро с соленой водой обнаружили на Марсе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.56
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,569.12