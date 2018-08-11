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MIM-104 Patriot

NASA сьогодні збирається запустити зонд до Сонця

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Перший космічний апарат, який полетить прямо до Сонця, готовий стартувати в суботу для місії із дослідження атмосфери зірки. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

NASA сьогодні збирається запустити зонд до Сонця

Зонд Parker Solar Probe розміром з автомобіль і вартістю 1,5 млрд доларів планується запустити на ракеті Delta IV Heavy з мису Канаверал в американському штаті Флорида під час 65-хвилинного вікна для запуску, яке відкривається в 3:33 ранку за місцевим часом.

Під час підходу до Сонця ближче, ніж будь-який космічний апарат в історії, головна мета безпілотного зонда - дослідити корону - незвичайну атмосферу навколо Сонця.

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"Ми збираємося потрапити у такий район, від якого захоплює дух, де сонячний вітер, як ми вважаємо, буде прискорюватися", - сказав директор відділу із вивчення планет NASA Джим Грін.

Корона не лише у 300 разів гарячіша, ніж поверхня Сонця, але вона також викидає потужні плазмові й енергетичні частинки, що може спровокувати геомагнітні космічні шторми, які можуть завдавати серйозної шкоди на Землі, порушуючи роботу енергосистем. Ці сонячні спалахи погано вивчені.

"Зонд Parker Solar Probe допоможе нам краще прогнозувати, коли хвилювання у сонячному вітрі можуть вразити Землю", - сказав учений проекту, професор Мічиганського університету Джастін Каспер.

Більші знання про сонячний вітер і космічні шторми також допоможуть захистити майбутніх дослідників космосу, коли вони відправляться до Місяця або Марса.

Нагадаємо, озеро з солоною водою виявили на Марсі.

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