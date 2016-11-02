"Народный фронт" пригрозил В.Гройсману выйти из коалиции из-за скандального тендера в "Южном" - С.Лещенко

"После того, как Гройсман дал поручение отменить этот тендер, на премьера было оказано политическое давление "Народным фронтом", который является партнером по коалиции и который сказал, что со стороны Гройсмана - это предательство. Премьеру предъявили претензию о том, что он рушит сговор вокруг этого тендера. И если он будет это делать дальше, то "Народный фронт" поднимет вопрос о выходе из коалиции", - заявил Лещенко.

Он также отметил, что отсутствие дальнейшей реакции премьер-министра на невыполнение его поручения доказывает тот факт, что Владимир Гройсман оказался в сложной ситуации и не может сейчас принять взвешенное решение.

"С одной стороны, на кону громкий коррупционный скандал, который приобрел уже звучание в Верховной раде и СМИ. С другой стороны - есть партнеры по коалиции в лице "Народного фронта", которые поставили ему жесткое условие. Надеюсь, что он примет сторону не просто здравого смысла, но также честности и прозрачности. Потому что, если Гройсман будет и дальше покрывать своим молчанием и бездействие этот тендер, тень будет ложиться и на него. Возникнет вопрос - а не получает ли также он долю с этого коррупционного тендера, который до сих пор так и не был отменен", - подчеркнул Лещенко.

Игорь Таныныка, директор компании "Ван Оорд Украина", которая также принимала участие в тендере и была дисквалифицирована по непонятным пока причинам, считает, что Антимонопольный комитет, заседание которого по данному вопросу запланировано на 3 ноября, не сможет принять решение, поскольку скандал вокруг тендера зашел слишком высоко.

"Есть политическая ситуация и мы ожидаем, что решение будет искусственно затягиваться, чтобы сначала все это урегулировать на политическом уровне. И в данном случае экономические и правовые аспекты будут играть вторичное значение. Если все-таки тендер признают состоявшимся, у нас останется единственный способ - идти в суд", - заявил Игорь Таныника.

Сергей Лещенко также заверил, что скандал вокруг коррупционного тендера в порту "Южный" стал для него принципиальным вопросом и он будет стараться довести дело до логического завершения.

"Я уже неоднократно ловил "Народный фронт" на коррупционных схемах и считаю, что уголовное дело, которое было возбуждено против меня по заявлению депутата от "Народного фронта" Павла Пинзеника - это расплата с их стороны, а также попытка поставить под сомнение мои разоблачения. Меня это не остановит. Я буду дальше следить за процессом в "Южном". Надеюсь, что публичный резонанс - это будет именно то, чего сегодня не хватает премьер-министру для того, чтобы он мог принять политическое решение", - резюмировал Лещенко.

Напомним, 21 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил АМПУ отменить скандальный тендер на дноуглубительные работы в морском порту "Южный", в ходе подготовки которого вскрылись громкие коррупционные факты. АМПУ не отреагировала на поручения главы правительства, сославшись на намерение выполнить решение Антимонопольного комитета по данному вопросу. Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал формальностью заседание АМКУ по данному вопросу.