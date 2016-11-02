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"Народний фронт" пригрозив В.Гройсману вийти з коаліції через скандальний тендеру в "Південному" - С.Лещенко

"Народний фронт" пригрозив В.Гройсману вийти з коаліції через скандальний тендеру в "Південному" - С.Лещенко

Київ • УНН

 • 4974 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Народний депутат України Сергій Лещенко в ході прес-конференції "Без ProZorro - НЕ прозоро" пояснив причину, чому Адміністрація морських портів України проігнорувала доручення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана - скасувати скандальний тендер в порту "Південний". За словами С.Лещенко, даний тендер став яблуком розбрату між главою уряду і фракцією "Народний фронт", передає УНН.

"Після того, як Гройсман дав доручення скасувати цей тендер, на прем'єра було надано політичний тиск" Народним фронтом ", який є партнером по коаліції і який сказав, що з боку Гройсмана - це зрада. Прем'єру пред'явили претензію про те, що він руйнує змову навколо цього тендеру. І якщо він буде це робити далі, то "Народний фронт" підніме питання про вихід з коаліції ", - заявив Лещенко.

Він також зазначив, що відсутність подальшої реакції прем'єр-міністра на невиконання його доручення доводить той факт, що Володимир Гройсман виявився в складній ситуації і не може зараз прийняти зважене рішення.

"З одного боку, на кону гучний корупційний скандал, який придбав вже звучання в Верховній раді і ЗМІ. З іншого боку - є партнери по коаліції в особі" Народного фронту ", які поставили йому жорстку умову. Сподіваюся, що він стане на бік не просто здорового глузду, але також чесності та прозорості. Тому що, якщо Гройсман буде і далі покривати своїм мовчанням і бездіяльність цей тендер, тінь буде лягати і на нього. Виникне питання - а не чи отримує також він частку з цього корупційного тендера, який до сих пір так і не був скасований ", - підкреслив Лещенко.

Ігор Таниника, директор компанії "Ван Оорд Україна", яка також брала участь в тендері і була дискваліфікована з незрозумілих поки причин, вважає, що Антимонопольний комітет, засідання якого з цього питання заплановано на 3 листопада, не зможе прийняти рішення, оскільки скандал навколо тендеру зайшов занадто високо.

"Є політична ситуація і ми очікуємо, що рішення буде штучно затягуватися, щоб спочатку все це врегулювати на політичному рівні. І в даному випадку економічні і правові аспекти гратимуть вторинне значення. Якщо все-таки тендер визнають таким, що відбувся, у нас залишиться єдиний спосіб - йти в суд ", - заявив Ігор Таниніка.

Сергій Лещенко також запевнив, що скандал навколо корупційного тендера в порту "Південний" став для нього принциповим питанням і він буде намагатися довести справу до логічного завершення.

"Я вже неодноразово ловив" Народний фронт "на корупційних схемах і вважаю, що кримінальну справу, яку було порушено проти мене за заявою депутата від" Народного фронту "Павла Пинзеника - це розплата з їх боку, а також спроба поставити під сумнів мої викриття. мене це не зупинить. Я буду далі стежити за процесом в "Південному". Сподіваюся, що публічний резонанс - це буде саме те, чого сьогодні не вистачає прем'єр-міністру для того, щоб він міг прийняти політичне рішення ", - резюмував Лещенко.

Нагадаємо, 21 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив АМПУ скасувати скандальний тендер на днопоглиблювальні роботи в морському порту "Південний", в ході підготовки якого розкрилися гучні корупційні факти. АМПУ не відреагувала на доручення глави уряду, пославшись на намір виконати рішення Антимонопольного комітету з даного питання. Міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав формальністю засідання АМКУ з цього питання.

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