Жениху Астафьевой запретили выезжать из Украины до 13 января

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева продлил до 13 января 2019 года действие обязанностей в отношении сына бывшего и.о. генерального директора "Энергоатома" и экс-гендиректора "Южно-Украинская АЭС" Артема Кима, в соответствии с которыми ему, в том числе, запрещено выезжать за границу. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

"Продлен до 13.01. срок личного обязательства, возложены обязанности сдать на хранение детектива паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину", - рассказала Квитченко.

Напомним, в августе сотрудники НАБУ и САП задержали человека, подозреваемого в хищении средств ГП "НАЭК "Энергоатом" в сумме 27 млн грн. Как стало известно УНН из собственных источников, этим лицом является сын бывшего и.о. генерального директора "Энергоатома" и экс-гендиректора "Южно-Украинская АЭС" Артем Ким. Добавим, подозреваемый в растрате государственных средств Артем Ким является парнем украинской артистки Даши Астафьевой.

По информации НАБУ, задержанный, используя родственные связи с бывшим генеральным директором "Южно-Украинская АЭС" (входит в состав ГП "НАЭК "Энергоатом"), в течение 2012-2014 годов способствовал победе двух коммерческих структур в торгах по закупке электрощитового оборудования, которые проводила атомная электростанция. Оборудование поставлено по завышенным ценам, в результате чего интересам государства нанесен ущерб в размере 27 млн ​​грн.

Кроме задержанного 2 августа, добавили в НАБУ, в этом производстве 13 лицам уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.2 ст.205 УК Украины.

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